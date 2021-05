Udo Lindenbergs größter Wunsch wird wahr: Mit dem Hundeschlitten zum Nordkap

Anzeige

Anzeige

Paderborn, Hamburg. Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken macht seinem Unterstützer Udo Lindenberg ein besonderes Geschenk zu seinem 75. Geburtstag am Montag. Als Dank für sein ehrenamtliches Engagement erhält der Rockmusiker eine Hundeschlittenfahrt am Nordkap, wie das Hilfswerk am Sonntag in Paderborn mitteilte. Lindenberg hege den persönlichen Wunsch, einmal in die Faszination der Nordlichter am Nordkap einzutauchen.

„Vollblutmusiker“ und „Menschenfreund“

Der Generalsekretär des Bonifatiuswerks, Georg Austen, würdigte den Hamburger Künstler als „Vollblutmusiker“ und „Menschenfreund“. Lindenberg sorge sich „um unseren kleinen zerbrechlichen Planeten“ und um die „Menschheitsfamilie“. Er trete ein für Freiheit und gegen Gewalt und zeige „klare Kante“ gegen Fanatismus in der Gesellschaft oder in den Religionen.

Anzeige

Das Bonifatiuswerk und Lindenberg haben den Angaben zufolge bereits mehrere gemeinsame Aktionen auf den Weg gebracht, um soziale Projekte zu unterstützen. Allein durch die Kunstausstellungen „Udos 10 Gebote“ zum Liborifest in Paderborn und zum Katholikentag in Münster seien 54.000 Euro gespendet worden. 2020 hatte der im westfälischen Gronau geborene Rockmusiker durch ein exklusiv gemaltes Bild eines Nikolauses mit E-Gitarre die bundesweite Nikolausaktion des Diaspora-Hilfswerks unterstützt.