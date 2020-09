Überraschung nach Kurzurlaub: Fledermäuse haben es sich in Wohnung gemütlich gemacht

Anzeige

Lübeck. Als die Lübecker Seniorin Frau Bethke von einem Wochenendausflug zurückkommt, ist sie nicht allein in ihrer Wohnung. Wie die “Lübecker Nachrichten” (LN) berichten, haben sich dort mehrere Fledermäuse eingenistet. Und das ist laut Ulrich Lensinger, Fledermausexperte des Naturschutzbundes (Nabu), den die Zeitung befragt hat, keine Seltenheit. Immer wieder verirren sich Fledermäuse zu dieser Jahreszeit in Häuser und Wohnungen - und finden dann nicht mehr heraus.

Beim Nabu hat auch Frau Bethke aus Lübeck laut LN sofort angerufen, als sie die Fledermäuse in ihrem Badezimmer entdeckt hat. Zwischen Handtüchern hielten sie entspannt ihren Mittagsschlaf, wie Bilder zeigen. Dort habe sie den Rat bekommen, nachts das Licht komplett auszumachen und die Fenster weit zu öffnen - dann verlassen die Fledermäuse die Wohnung wieder von allein. Denn: Die Nachttiere nisten sich nicht aus Gemütlichkeit in Wohnungen ein, sondern weil sie versehentlich dort hineingeraten und dann oft nicht mehr herauskommen.

Fledermäuse in der Wohnung zu dieser Jahreszeit nicht selten

Zu dieser Jahreszeit verirrten sich laut Nabu-Experte Lensinger, auf den die LN sich berufen, viele Fledermäuse in Häusern. Etwa die Hälfte der Fledermausarten in Schleswig-Holstein habe ihre Quartiere, in denen die Weibchen den Nachwuchs zur Welt bringen, in Ritzen und Spalten an Häusern. Im Spätsommer lösten sich die Quartiere auf und die jungen Männchen suchten einen neuen Ort.

Ein geöffnetes Fenster könnten die Tiere dabei kaum von einem Spalt in einer Wand unterscheiden. Habe sich ein Männchen erst einmal in einer Wohnung verirrt, komme es oft nicht mehr hinaus und rufe um Hilfe - weswegen es dann nicht bei der einen Fledermaus im Badezimmer bleibe.