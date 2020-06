Überfüllter Strand zu Pfingsten auf Sylt – Bürgermeisterin kündigt Maßnahmen an

Anzeige

Die Bedingungen für eine Reise nach Sylt waren am Pfingstwochenende ideal: Sonniges Wetter, drei freie Tage und dank der Coronalockerungen durften zumindest wieder Touristen einreisen, die über Nacht blieben. Für Tagesausflügler war die Insel eigentlich gesperrt.

Doch verschiedenen Medienberichten zufolge strömten so viele Menschen an den Strand, dass sogar ein Strandabschnitt gesperrt werden musste. Der “mopo” bestätigte eine Polizeisprecherin, dass sich an der Buhne 16 zu viele Menschen vor einem Toilettenhäuschen angesammelt hätten.

Kampens Bürgermeisterin Stefanie Böhm sagte gegenüber der “Bild”-Zeitung: “Wir haben jetzt Maßnahmen getroffen, um noch einmal so einen Zustrom von Menschen zum Strand zu verhindern – wie eine Teilsperrung des Dünenparkplatzes; und auch alle Zugänge werden noch konsequenter überwacht und dann frühzeitig gesperrt; Tageskarten werden nicht verkauft, das heißt ohne Kurkarte gibt es keinen Zugang.”