Überfrierender Regen: Mindestens fünf Tote bei Massenkarambolage in Texas

Fort Worth. Bei einer Massenkarambolage mit mehr als 100 Fahrzeugen auf einer Autobahn in Texas sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei der Stadt Fort Worth sprach am Donnerstag zwischenzeitlich von mindestens fünf Toten. Die Feuerwehr berichtete zuvor, dass bei den Zusammenstößen mehrere Personen in ihren Fahrzeugen eingeschlossen worden seien.

Der Lokalsender WFAA berichtete, die Unfallzone erstrecke sich über rund 2,5 Kilometer. Auf Bildern von Augenzeugen waren zahlreiche ineinander gequetschte Autos und auch große Lastwagen zu sehen. Einige Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls aufeinander geschoben.

Probleme, sich durch die Trümmer durchzukämpfen

Rettungskräfte hatten laut Medienberichten zum Teil Probleme, sich durch die Trümmer zu den Eingeschlossenen durchzukämpfen. Sie waren besorgt, dass ihnen nach Stunden in Minus-Temperaturen Unterkühlung drohe. Für Familien wurde ein Sammelzentrum in der Nähe eingerichtet. Medienberichten zufolge waren 14 Ambulanzen im Einsatz.

Die Massenkarambolage ereignete sich im morgendlichen Berufsverkehr gegen 6 Uhr. Auslöser waren überfrierender Regen und Schnee. Die Polizei rief Fahrer zur Vorsicht angesichts weiterhin gefährlicher Wetterbedingungen auf. Durch den Unfall staute sich der Verkehr auf einer Länge von mehr als zwölf Kilometern auf.