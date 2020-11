Überfall durch Vermummte in Pforzheim: Mann stirbt im Krankenhaus

Anzeige

Pforzheim. Knapp eine Woche nach einem brutalen Überfall in Pforzheim ist ein Mann an seinen Verletzungen gestorben. Der 66-Jährige hatte bis zu seinem Tod am Dienstag im Koma gelegen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Polizei sucht Zeugen

Zwei dunkel gekleidete und vermummte Täter hatten ihr Opfer den Angaben zufolge am vergangenen Mittwoch auf einer Straße überfallen. Die beiden Angreifer traten und schlugen den Mann demnach und verletzten ihn so lebensgefährlich am Kopf.

Bisher seien nur sehr wenige Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, teilten die Ermittler mit. Mögliche Zeugen oder Tippgeber sollten sich melden. Weil der Tatort das Laubgässchen - in der Nähe des Hauptbahnhofs - ist, hat eine Sonderkommission der Kriminalpolizei den Namen Soko Laub bekommen.