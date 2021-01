Überfall auf Geldtransporter bei Ikea: Verdächtiger bei Razzia festgenommen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Rund einen Monat nach dem Überfall auf einen Geldtransporter am Ikea-Möbelhaus in Berlin-Schöneberg ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Der dringend Taverdächtige sei am Donnerstag festgenommen worden, twitterte die Staatsanwaltschaft am Abend. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.

Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft am Freitag einem Haftrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Wie es weiter hieß, hatten Ermittler des Landeskriminalamtes am Donnerstag mehrere Orte durchsucht. Das Alter des Verdächtigen wurde bislang nicht genannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Am 15. Dezember hatten laut Polizei drei Räuber einen Geldboten mit Schusswaffen bedroht, als er die Filiale durch einen Hintereingang verließ. Das Trio erbeutete einen Geldkoffer. Die Männer waren geflüchtet. Über die Höhe der Beute wurden bislang keine Angaben gemacht.