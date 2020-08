Über zwei Promille: Vater bringt Sohn sturzbetrunken zur Kita

Die Viruskrise verlangt absolute Seriosität

Das Robert-Koch-Institut setzt eine Falschmeldung ins Netz, Bayern lässt positiv Getestete durch die Gegend ziehen. In beiden Fällen ist klar: So geht es nicht. Doch was nun? Die Politik muss dringend auf absolute Seriosität setzen und auf Vertrauensbildung – nur dann wird Deutschland die zweite Welle eindämmen können.