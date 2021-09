Uber-Fahrer beleidigt Fahrgast homophob und schlägt ihn

Anzeige

Berlin. In Berlin-Niederschöneweide hat ein Uber-Fahrer in der Nacht zu Dienstag einen Fahrgast homophob beleidigt und ihm gegen den Kopf geschlagen. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, sei es zwischen dem Uber-Fahrer und dem 26-jährigen Fahrgast zu einem Streit um die Bezahlung gekommen.

Der Uber-Fahrer verließ den Ort des Geschehens, bevor die Polizei eintraf. Nach ihm wird weiterhin gefahndet.