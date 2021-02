Über 20 Grad am Wochenende: Polizeigewerkschaft befürchtet mehr Corona-Verstöße

Anzeige

Berlin. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) rechnet mit Blick auf die angekündigten milden Temperaturen am Wochenende mit mehr Verstößen gegen die Corona-Regeln. Das schöne Wetter könne dazu verleiten, leichtsinnig zu werden, sagte der Vorsitzende Rainer Wendt am Freitag. „Sonnenstrahlen sind kein Corona-Impfstoff - das vergessen manche.“

Wendt appellierte daher an die Bürger, sich auch bei frühlingshaften Temperaturen an Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen zu halten. Die Polizei werde „mit ganzer Kraft“ gegen Verstöße vorgehen und verstärkt die Einhaltung der Regeln im Freien kontrollieren, kündigte Wendt an. Er rechnete allerdings bei den meisten mit Verständnis für dieses Vorgehen der Polizisten. „Die Menschen verstehen das schon.“

Polizeigewerkschaft: Auch Kältewelle sorgte für Verstöße gegen Corona-Regeln

Mit Sorge sieht Wendt aber, dass es bereits während der jüngsten Kältewelle wiederholt Corona-Verstöße im Freien gab und die Polizei etwa zugefrorene Seen räumen musste, weil Menschen sich in Gefahr brachten und sich nicht an Abstandsregeln hielten. „Wir hoffen, dass solches Verhalten am Wochenende kein Massenphänomen wird.“

Auf Schnee und Kälte folgen in Deutschland laut Deutschem Wetterdienst (DWD) teils frühlingshafte Temperaturen, die am Wochenende bis zu 20 Grad erreichen können. Ab Samstag soll es zudem mehr und mehr sonnig werden.