U-Boot-Mörder Peter Madsen hat offenbar geheiratet

Der wegen Mordes verurteilte U-Boot-Bauer Peter Madsen hat offenbar geheiratet. Das berichten dänische Medien. Seine mutmaßliche Ehefrau, die in Finnland lebende Russin Jenny Curpen, gab ihre Hochzeit mit Peter Madsen selbst bei Facebook bekannt. Madsen selbst äußerte sich zu seiner angeblichen Hochzeit, die schon am 19. Dezember stattgefunden haben soll, bislang nicht - das dänischen Internetportal "B.T." berichtet, die Anwältin des 49-Jährigen sei für eine Stellungnahme nicht erreichbar gewesen.

Curpen, die den Angaben auf ihrem Facebook-Profil zufolge Künstlerin, Illustratorin und Designerin ist und aus Russland stammt, berichtete am Sonntag von Tausenden "merkwürdigen, dummen, absurden und aggressiven Kommentaren und physischen Bedrohungen", die sie nach Bekanntwerden ihrer Hochzeit mit Madsen erhalten habe. Sie werde sich nicht für ihre Entscheidung entschuldigen, weil es ihr Privatleben sei und niemanden etwas angehe. "Mein Ehemann hat ein schreckliches Verbrechen begangen und wurde dafür bestraft." Nichtsdestotrotz sei sie stolz auf ihn.

Kim Wall gefoltert, getötet und zerstückelt

Madsen war wegen des Mordes an der Journalistin Kim Wall zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er soll die Schwedin im August 2017 an Bord seines selbstgebauten U-Boots erst gefoltert, dann getötet, schließlich die Leiche zerstückelt und ins Meer geworfen haben. Dabei soll er eine Sex-Fantasie ausgelebt haben. Madsen gab zu, die Leiche in mehrere Teile zerlegt zu haben.

Während der Verhandlung kamen auch grausige Details über den in Dänemark als exzentrischen Erfinder bekannten Madsen zu Tage. So zeigte die Staatsanwaltschaft Videos echter Hinrichtungen, die Madsen auf einer Festplatte gespeichert hatte. Zeugen sagten aus, der 47-Jährige habe vom perfekten Verbrechen geträumt.

RND/seb