Türkischer Präsident Erdogan verbietet Alkohol im Lockdown

Anzeige

Anzeige

Ankara. Angesichts explodierender Infektionszahlen fährt Präsident Recep Tayyip Erdogan die Wirtschaft drastisch herunter. Ab Donnerstag müssen alle Geschäfte, Restaurants, Schulen und die meisten Betriebe schließen. Die Menschen dürfen ihre Wohnungen nur noch für Einkäufe von Lebensmitteln oder für Arztbesuche verlassen. Reisen innerhalb des Landes sind verboten.

Vor einer Woche stieg die Sieben-Tage-Inzidenz in der Türkei erstmals seit Beginn der Pandemie über den Wert von 500. Aktuell ist sie mit 386 immer noch mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.

Kritiker: Alkoholbann „rein ideologisch“

Anzeige

An Ausgangssperren haben sich die meisten Türken gewöhnt. Aber für Unmut sorgt jetzt, dass während des fast dreiwöchigen Lockdowns der Verkauf von Alkohol im ganzen Land verboten wird. Nun tobt ein Proteststurm in den sozialen Medien. Unter dem Hashtag #alkolumedokunma, was soviel bedeutet wie „Finger weg von meinem Alkohol“, machen viele Menschen ihrer Empörung Luft. Die Journalistin Nevsin Mengü schrieb auf Twitter: „Das ganze Land darf keinen Alkohol trinken, weil der Präsident ihn nicht mag – absolut lächerlich!“

Oppositionspolitiker und Regierungskritiker sehen in dem Alkoholverbot einen weiteren Schritt der von Erdogan forcierten Islamisierung von Staat und Gesellschaft. Der Alkoholbann sei „rein ideologisch“ begründet und ein Beispiel dafür, wie sich die Regierung „in den Lebensstil der Bürger einmischt, sagt der Oppositionspolitiker Veli Agbaba. Viele Beobachter vermuten, Erdogan wolle mit dem Alkoholverbot die Reaktionen testen – um dann womöglich per Gesetz eine dauerhafte Prohibition einzuführen.

Werbung für alkoholische Getränke ist seit 2013 verboten

Erdogan führt seit Jahren einen unermüdlichen Kampf gegen den Alkohol. Werbung für alkoholische Getränke ist seit 2013 verboten. Auch in türkischen Filmen und TV-Serien werden Wein, Bier und Schnaps nicht mehr gezeigt. Weil die Behörden bei der Vergabe von Konzessionen für den Verkauf und Ausschank von Alkohol sehr restriktiv sind, gibt es in vielen Restaurants und Läden weder Bier noch Wein.

Anzeige

Seit ihrem ersten Wahlsieg 2002 hat die konservativ-islamische Erdogan-Partei AKP die Steuern auf alkoholische Getränke immer weiter erhöht. Der Ladenpreis für eine Flasche des Anisschnapses Raki stieg von umgerechnet einem Euro zu Beginn der Ära Erdogan auf über 20 Euro. 80 Prozent davon fließen in die Staatskasse.

Für Touristen gelten die verschärften Lockdownmaßnahmen nicht, sie können sich frei bewegen. Ob sie anders als die Einheimischen auch ein Bier, ein Glas Wein oder Raki trinken dürfen, ist unklar. Das sollte allerdings die geringste Sorge der Urlauber sein. In kaum einem Land außer Indien ist für Reisende das Risiko, sich mit Corona zu infizieren, derzeit so groß wie in der Türkei.