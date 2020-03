Tuning-Szene plant heimliches Mitternachtstreffen: Polizei geht dazwischen

Anzeige

Papenburg. Ein geplantes "Corona Midnight Meeting" der Auto-Tuning-Szene hat die Polizei in Papenburg (Emsland) gestoppt. Das Treffen sei am späten Freitagabend im Zusammenspiel von Polizei und Bereitschaftspolizei verhindert worden, teilte die Inspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Samstag mit.

Treffen dieser Art seien derzeit strengstens verboten. Die Auto-Tuner seien nach Einschreiten der Polizei mit etwa 60 Fahrzeugen auf unterschiedliche Treffpunkte in Papenburg ausgewichen. Aufgrund der starken Polizeipräsenz hätten sie sich dann aber wenig später entfernt. Es wurden 25 Platzverweise ausgesprochen und etwa 20 Personalien festgestellt.

RND/dpa