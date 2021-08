Kampf gegen Waldbrände: Löschflugzeug im Süden der Türkei abgestürzt

Anzeige

Bei der Waldbrandbekämpfung im Süden der Türkei ist am Samstag ein Löschflugzeug abgestürzt. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu und die private Nachrichtenagentur DHA meldeten, die Maschine sei im Auftrag der Forstdirektion in dem Gebiet um Bertiz in der Provinz Kahramanmaras im Einsatz gewesen.

Such- und Rettungsteams seien dorthin entsandt worden. Seit Ende Juli sind etwa 200 Feuer in den türkischen Wäldern ausgebrochen, darunter 15 Waldbrände. Acht Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein.

Während der Süden der Türkei mit Hitze und Waldbränden kämpft, retten Einsatzkräfte im Norden noch immer Menschen vor den Überschwemmungen. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde kamen 40 Menschen in Zusammenhang mit Überschwemmungen in der Schwarzmeerregion ums Leben. 2200 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.