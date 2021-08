Waldbrände in der Türkei: Zahl der Todesopfer steigt auf acht

Anzeige

Anzeige

Istanbul. In der südtürkischen Provinz Antalya sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit den Waldbränden ums Leben gekommen. Hunderte Menschen seien behandelt worden, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Sonntag auf Twitter mit. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Todesopfer durch die Brände in der Türkei auf acht - sieben Menschen kamen in Antalya ums Leben, einer in Marmaris.

Noch sechs Brände aktiv

In mehreren Provinzen der Türkei waren am Mittwoch Waldbrände ausgebrochen. Von mehr als 100 Bränden waren am Sonntagnachmittag noch sechs aktiv. Seit Tagen kämpfen die Einsatzkräfte vor allem gegen Feuer in den südwesttürkischen Provinzen Antalya und Mugla. Am Sonntag entstand ein neuer Brand in der osttürkischen Provinz Tunceli.