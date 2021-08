Mehrere Personen an der TU Darmstadt vergiftet

Anzeige

Darmstadt. Nach dem Konsum verschiedener Lebensmittel oder Getränke sind bei mindestens sieben Personen in der Technischen Universität Darmstadt zum Teil schwere gesundheitliche Probleme bis hin zu Vergiftungserscheinungen aufgetreten. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei einer Person sei die Situation vorübergehend kritisch gewesen, sie sei mittlerweile aber wieder stabil, sagte ein Polizeisprecher. Demnach handelt es sich um Menschen, die im Gebäude L201 gegessen oder getrunken haben. Wer dies ebenfalls getan hat, sich unwohl fühlt oder bläuliche Verfärbungen der Extremitäten aufweist, soll sich laut Polizei umgehend in ärztliche Behandlung begeben.

Sechs Menschen mussten in einem Krankenhaus versorgt werden. Die Hintergründe seien noch völlig unklar.

Derzeit wissen die Beamten nur, dass sich alle Personen im gleichen Gebäude aufgehalten und dort Lebensmittel zu sich genommen haben. Wie die Polizei gegenüber dem lokalen Nachrichtenportal „Hessenschau” vermutet, könnten einige Lebensmittel mit einer Chemikalie durchsetzt gewesen sein.