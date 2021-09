Warum treffen Tsunami-Warnungen so selten zu?

Anzeige

Hannover. Am 14. August erschüttert ein schweres Erdbeben den Inselstaat Haiti - mehr als 2200 Menschen kommen ums Leben. Kurz nach dem Beben wird eine Tsunami-Warnung ausgesprochen, die wenig später wieder aufgehoben wird. Am 8. September bebt in Mexiko die Erde. Die Stärke des Bebens wird mit 7,0 angegeben. Erschütterungen sind noch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt zu spüren, die etwa 300 Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt. Auch hier wird zunächst vor einem Tsunami gewarnt. Wieder wird die Warnung wenige Stunden später aufgehoben. Die Wellen werden wohl nicht höher als einen Meter sein, teilt das Zivilschutzamt des betroffenen Bundesstaates mit.

Immer wieder wird die Bevölkerung in Erdbebenregionen vor Tsunamis gewarnt. Eine große Flutwelle folgt aber meist nicht. Haiti und Mexiko sind da keine Einzelfälle, wie kürzlich auch ausgesprochene und wieder aufgehobene Warnungen auf dem Inselstaat Vanuatu und Alaska zeigen. Doch warum ist das so? Warum wird die Bevölkerung vor großen Flutwellen gewarnt, die sich schließlich nur als kleine Wellen entpuppen?

Experte: „Minuten und Sekunden spielen eine wichtige Rolle“

„Tsunami-Warnungen werden relativ schnell nach einem Ereignis herausgegeben. Es kommt immer auf die Stärke des Bebens an und auf die Art der tektonischen Plattenverschiebung an“, erklärt Dr. Karl Koch von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Wenn sich eine Platte unter eine andere schiebt, bestehe die größte Tsunami-Gefahr. So sei es auch im Fall in Mexiko gewesen. „Wenn Platten horizontal aneinander vorbeigleiten, wie zum Beispiel am San-Andreas-Graben, und keine Hebungen oder Senkungen entstehen, ist das Risiko eines Tsunami geringer“, erläutert Koch.

Doch warum wird so oft gewarnt, ohne das danach wirklich etwas passiert? Das hat laut dem Experten einen einfachen Grund. „Tsunami-Ereignisse sind sehr schwer genau vorherzusagen“, sagt er. Die Seismologen würden so früh wie möglich eine Warnung auszusprechen. „Wenn ein Erdbeben nahe der Küste ist, spielen Minuten und Sekunden eine wichtige Rolle. Umso früher gewarnt wird, desto schneller kann der Alarmapparat in Gang kommen und Menschenleben gerettet werden.“

230.000 Tote bei Sumatra-Andamanen-Beben

Was passiert, wenn nicht rechtzeitig gewarnt wird, hat das sogenannte Sumatra-Andamanen-Beben (Stärke 9,1) vor der Küste Indonesiens am 26. Dezember 2004 gezeigt, so der Experte. Auf das Seebeben folgten mehrere Tsunamis in mehreren Staaten, die etwa 230.000 Menschen, davon allein in Indonesien rund 165.000, das Leben kosteten. Über 110.000 Menschen wurden verletzt, mehr als 1,7 Millionen Küstenbewohner rund um den Indischen Ozean wurden obdachlos. Dieses katastrophale Ereignis hätten viele Seismologen noch im Gedächtnis, meint Koch.

Der letzte schwere Tsunami traf im September 2018 Indonesien nach einem Erdbeben der Stärke 7,4. Nach dem Beben und und der über sechs Meter hohen Flutwelle auf der Insel Sulawesi starben mehr als 2200 Menschen. Über 200.000 Menschen verloren ihr Zuhause.