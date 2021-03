Tsunami-Warnung: Schweres Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert Neuseeland

Anzeige

Auckland. Die Nordküste Neuseelands ist am Freitagmorgen (Ortszeit) von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Es hatte nach Angaben des örtlichen Monitoring-Systems GeoNet die Stärke 7,2. Behörden gaben eine Tsunami-Warnung heraus, betroffene Einwohner entlang der Küste sollen sich ins Landesinnere begeben.

Das Erdbeben ereignete sich um 2.27 Uhr nachts (Ortszeit) in 94 Kilometern Tiefe. Das Zentrum lag 85 Kilometer östlich von Te Araroa und 412 Kilometer östlich von Auckland.

Berichten zufolge sollen die Erschütterungen in der ganzen Region zu spüren gewesen sein, so auch in den Großstädten Auckland, Wellington und Christchurch. Über Schäden oder Verletzte lagen zunächst keine Informationen vor.

Katastrophenschutzbehörde: Menschen sollen sich ins Landesinnere begeben

Die neuseeländische Katastrophenschutzbehörde schrieb zunächst bei Twitter, es sei unklar, ob es tatsächlich einen Tsunami geben werde. Wenig später gab die Behörde dann eine offizielle Tsunami-Warnung für die neuseeländischen Küstenregionen heraus. Sie rief Menschen, die entlang der Küste ein langes oder starkes Beben gespürt hatten, dazu auf, sich unverzüglich ins Landesinnere zu begeben. Menschen sollten Nachrichten in Radio und Fernsehen verfolgen.

Das Pacific Tsunami Warning Center gab ebenfalls eine entsprechende Warnung heraus. „Gefährliche Tsunami-Wellen sind wegen des Erdbebens innerhalb von 300 Kilometern vom Epizentrum entlang der Küste Neuseelands möglich“, teilte das Warnzentrum mit.