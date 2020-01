Tschechische Raststätte: Elf Menschen erleiden Kohlenmonoxidvergiftung

Anzeige

Jablonec nad Nisou. In einer tschechischen Autoraststätte haben am Samstagabend elf Menschen eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Wie die Nachrichtenagentur CTK am Sonntag berichtete, wurden drei Mitarbeiter und acht Gäste der Raststätte in Jablonec nad Nisou (deutsch Gablonz an der Neiße) im Krankenhaus behandelt. In Lebensgefahr war am Sonntag niemand von ihnen.

Drei der elf Verletzten konnten noch in der Nacht das Krankenhaus verlassen, acht mussten zunächst noch dort bleiben. Polizei und Feuerwehr vermuteten einen Fehler in einer Heizungsanlage des Gastronomiebetriebs als Ursache für die Vergiftungen.

RND/dpa