Tornado hinterlässt Spur der Verwüstung in Tschechien - ganze Dörfer zerstört, offenbar mehrere Tote

Schwere Unwetter und ein Tornado haben am Donnerstagabend eine Spur der Verwüstung in Südmähren im Südosten Tschechiens hinterlassen. Betroffen waren vor allem die Verwaltungsbezirke Hodonín und Břeclav. Bilder in sozialen Medien zeigen schwere Verwüstungen, die örtlichen Feuerwehren verzeichneten Hunderte Notrufe. Alle verfügbaren Einsatzkräfte seien auf dem Weg in die Region, sagte Innenminister Jan Hamacek. Mehrere Rettungsstaffeln mit Hunden machten sich auf, um in Gebäuden nach Verschütteten zu suchen. Nach einer ersten Schätzung der Feuerwehr könnte es bis zu 150 Verletzte geben.

Die österreichische Zeitung „Krone“ berichtet, dass nach Informationen der niederösterreichischen Einsatzleitung im Grenzgebiet zu Österreich bereits fünf Tote und 100 Verletzte gezählt wurden: „Wir haben zwölf Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug in das Gebiet entsendet, weitere Einheiten aus dem Weinviertel wurden schon nachalarmiert“, sagte Pressesprecher Andreas Zenker vom Roten Kreuz Niederösterreich laut der Zeitung.

Video zeigt Tornado, der sich auf Haus zubewegt

Das Tschechische Hydrometeorologische Institut bestätigte nach Angaben der Zeitung „Seznam Zprávy“ das Auftreten eines Tornados in der Region, die Windhose ist auch in zahlreichen Aufnahmen in sozialen Medien zu sehen. Eines der dramatischen Videos zeigt, wie sich ein Tornado auf ein Haus zubewegt und die Bäume vor dem Gebäude reihenweise umknicken.

„Es gibt Unfälle, eingerissene Dächer, wahrscheinlich noch Menschen in den Gebäuden. Wir schicken alles, was Hände und Räder hat, in diese Regionen“, sagte Rettungssprecherin Hedvika Kropáčková laut „Seznam Zprávy“.

In dem Dorf Hrušky wurde die Hälfte der Häuser „dem Erdboden gleichgemacht“, wie der stellvertretende Bürgermeister der tschechischen Nachrichtenagentur CTK sagte. Der Sturm habe Autos gegen die Häuser geschleudert, die Kirche sei ohne Dach. „Das Dorf existiert von der Kirche abwärts existiert praktisch nicht mehr. Die Schule hat keine Fassade, kein Dach. Jahrhunderte alte Linden und Fichten wurden gefällt.“

Der Tornado traf auch das Dorf Lužice bei Hodonín. Fotos und Videos dokumentieren das Ausmaß der Zerstörung.

Hilfe aus Österreich

Über die Stadt Břeclav zog ein 15-minütiger Hagelsturm: „Bitte seien Sie vorsichtig, die Situation ist überall verrückt“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Jakub Matuška.

Die Autobahn D2, die von Brünn (Brno) nach Břeclav führt, war nicht befahrbar, weil Hochspannungsleitungen auf die Fahrbahn gestürzt waren. Aus Österreich waren zwei Rettungshubschrauber auf dem Weg. Auch die benachbarte Slowakei bot Hilfe an.