Tschechien: Neugeborenes aus Mülltonne gerettet

Pardubice. Ein neugeborenes Baby ist in Tschechien lebend aus einem Müllcontainer gerettet worden. Ein Anwohner, der seinen Abfall wegbringen wollte, entdeckte das schreiende Kind am frühen Samstagmorgen in einer Wohnsiedlung im ostböhmischen Pardubice, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es sei stark unterkühlt gewesen. Das Leben des Babys habe dank des schnellen Eingreifens des Rettungsdienstes gerettet werden können, teilte das Krankenhaus der Stadt mit. Sein Zustand sei nun stabil.

Die Polizei machte die mutmaßliche Mutter wenige Stunden nach dem Fund ausfindig und nahm sie in Gewahrsam. Gegen die Frau laufen strafrechtliche Ermittlungen. Weitere Informationen sollen erst nach Abschluss der Untersuchungen veröffentlicht werden. Die Industrie- und Universitätsstadt Pardubice (Pardubitz) liegt knapp 100 Kilometer östlich von Prag und hat rund 92.000 Einwohner.