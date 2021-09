Trümmerteile von vermisstem Flugzeug in Russland gefunden

Anzeige

Chabarowsk. Ein im Osten Russlands vermisstes Flugzeug mit sechs Menschen an Bord ist offenbar abgestürzt. Unweit der Stadt Chabarowsk habe die Besatzung eines Hubschraubers Trümmerteile am Boden entdeckt, teilte der regionale Zivilschutz am Donnerstag mit. Wegen starken Windes und hoher Bäume hätten die Helfer in der bergigen Landschaft aber nicht landen können. Deshalb sei ein Suchtrupp zu Fuß zu der mutmaßlichen Unglücksstelle aufgebrochen. Ob es Überlebende gab, war zunächst nicht bekannt.

Die Maschine vom Typ Antonow An-26 war am Mittwochabend rund 40 Kilometer vom Chabarowsker Flughafen entfernt vom Radar verschwunden. Das oft für militärische Zwecke eingesetzte Flugzeug sollte Behördenangaben zufolge in der Region Navigations- und Funküberwachungssysteme überprüfen. Schlechtes Wetter und Dunkelheit hatten die Suche zwischenzeitlich erschwert.

Bereits im Juli war eine als Passagierflugzeug genutzte Maschine desselben Typs auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka abgestürzt. Keiner der 28 Insassen überlebte das Unglück.