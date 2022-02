Trucker-Proteste: Wie die Polizei die Kontrolle über die Straßen Ottawas zurückerobern will

Anzeige

Ottawa. „Hold the line“, haltet die Stellung, schreien die Demonstrantinnen und Demonstranten immer wieder, während Polizisten in schwerer Einsatzausrüstung vorrücken und Dutzende Menschen Schritt für Schritt zurück drängen. Es ist einer der Momente, in dem der Einsatz in der kanadischen Hauptstadt Ottawa am Freitagnachmittag außer Kontrolle zu geraten scheint.

Nach wochenlanger Blockade durch die als „Freedom Convoy“ („Convoy der Freiheit“) gestarteten Proteste gegen die Corona-Politik begann die Polizei am Morgen mit der Räumung der Straßen der kanadischen Hauptstadt. Beamte schlugen Scheiben von Lkw ein, zogen zumeist männliche Demonstrierende aus den Fahrzeugen, brachten Dutzende Protestierende nach und nach aus dem abgesperrten Bereich, oft auch unter Widerstand. Andere verließen die Gegend freiwillig.

Unter Polizeischutz schleppten Abschleppunternehmen Lkw, Campingfahrzeuge und Autos ab, die Mitarbeiter trugen Skimasken, die Firmenlogos waren abgedeckt. Zuvor hatte Pat King, einer der Anführer der Proteste, den Abschleppunternehmen gedroht. „Wir wissen, wo die Fahrzeuge herkommen“, schrieb er auf Facebook.

100 Festnahmen, 21 abgeschleppte Fahrzeuge

Rund 100 Festnahmen vermeldete die Einsatzleitung dann am späten Abend, 21 Fahrzeuge, die sich an der Lastwagenblockade beteiligt hatten, seien entfernt worden. Ein Polizist wurde den Angaben zufolge leicht verletzt, einer der Demonstranten nach einem Angriff auf ein Polizeipferd festgenommen. Die befürchteten Bilder von Schlagstockeinsätzen und Tränengas blieben aber zumindest am Freitag aus.

Von einem „planvollen und bedachten Vorgehen“ der Polizei sprach dann auch Ted De Jager, früherer leitender Beamter der Royal Canadian Mounted Police, beim Nachrichtensender CBC News. Die Einsatzkräfte seien auf eine „friedliche Lösung“ des seit Wochen schwellenden Konflikts aus. Dafür spreche auch die am Freitag immer wieder wiederholte Aufforderung an die Demonstrierenden, das Stadtzentrum schnellstmöglich zu verlassen. Nur wer sich weigerte, sei festgenommen worden.

Führende Köpfe der Proteste festgenommen

Bereits im Laufe des Donnerstag hatte die Polizei mit Chris Barber, einem Trucker aus der Provinz Saskatchewan, und Tamara Lich zwei der führenden Köpfe der Protestbewegung festgenommen. Vor allem letztere gilt als charismatische Figur des „Freedom Convoy“ und ist eine der wenigen Rädelsführerinnen, die sich regelmäßig bei in sozialen Medien übertragenen Pressekonferenzen, meist gesendet aus einem Hotelzimmer, zu Wort meldete.

Lich, ein früheres Mitglied der rechtsgerichteten Maverick Party, die sich für die Unabhängigkeit der westlichen kanadischen Provinzen einsetzt, war auch Hauptorganisatorin der Gofundme-Kampagne, bei der die Protestbewegung Millionen US-Dollar sammelte. Das Geld wurde später eingefroren. Lich wird Anstiftung zur Sachbeschädigung vorgeworfen, sie soll am Samstag vor Gericht erscheinen.

Am Freitag nahm die Polizei dann weitere prominente Anführer der Bewegung fest, darunter den islamophoben Podcaster Benjamin Dichter und Pat King, einen rechten Aktivisten mit einer großen Followerschaft in sozialen Medien – seine Festnahme übertrug er live bei Facebook.

„Die Polizei benutzt Militärtaktiken. Sie konzentrieren sich auf die Köpfe der Operation – ähnlich wie man es bei Terrororganisationen machen würde“, sagte Murray Faulkner, früherer Polizeichef der kanadischen Stadt London, dem Sender CBC.

Die Polizei werde wieder „die Kontrolle über unsere Straßen übernehmen“, betonte Ottawas Interims-Polizeichefs Steve Bell bei einer Pressekonferenz. „Wir werden Tag und Nacht arbeiten, bis die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Stadt zurück haben.“

Hüpfburgen und Musik

Bis dahin wird es allerdings noch dauern. Die Räumung begann am Freitag im Stadtviertel Sandy Hill, ein gutes Stück entfernt von der Wellington Street und dem Parlamentsgebäude, wo sich der harte Kern der Protestierenden aufhält.

An Aufgeben denken die Demonstrantinnen und Demonstranten dort nicht, das wurde schnell klar. Menschen bauten Mauern und Blockaden aus Schnee auf. Auch die Hüpfburgen, die das surreale Bild vor Ort in den vergangenen Wochen geprägt hatten, wurden wieder aufgeblasen, Menschen tanzten zu Musik.

Auch am Samstagmorgen, als die Polizei den Einsatz fortsetze, stellten sich Hunderte Demonstrierende den Beamten entgegen, unter anderem an einem Kriegsdenkmal in der Nähe des Parlaments. Reporter vor Ort berichteten, dass die Zahl der Protestierenden wie an den vergangenen Wochenende sogar wieder zu steigen schien.

Allerdings änderte sich auch die Taktik der Polizei am Samstag, die Einsatzkräfte gingen schneller vor, eine größere Zahl von Beamten mit Helmen und Schlagstöcken zeigte sich in vorderster Linie. Noch zwei, vielleicht drei Tage werde es dauern, bis die Polizei das Zentrum von Ottawa geräumt habe, schätzt der früherer leitende Polizeibeamte De Jager.

Das Motto der Demonstrierenden hatte Tamara Lich bereits am Donnerstagabend, kurz vor ihrer Festnahme, vorgegeben. Was ihre Nachricht an die anderen Demonstrierende sei, wollte eine Reporterin wissen. „Hold the line!“, antwortete Lich. Haltet die Stellung.