Trotz schwerer Krebserkrankung: Paar gibt sich das Jawort

Marco Haase aus Brandenburg ist schwer krank. Der 39-Jährige leidet an Mundhöhlenkrebs, Metastasen haben sich in seinem Körper bereits ausgebreitet. Doch Haase hatte noch einen großen Wunsch: Er wollte unbedingt seine Freundin Marie-Claire Palent heiraten. Seit fünf Jahren sind die beiden ein Paar, haben zwei gemeinsame Kinder.

Nun ist der Traum der beiden am Freitag in Erfüllung gegangen, wie die „Märkische Allgemeine Zeitung“ (MAZ) berichtet: Die beiden haben „Ja“ gesagt. „Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich liebe Marco und begleite ihn bis zum letzten Tag“, sagt die 27-Jährige zur „MAZ“. Der Bräutigam ist bei der Zeremonie durch die Chemotherapie geschwächt, berichtet: „Die Trauung ist etwas anstrengend für mich, aber trotzdem sehr schön und gefühlvoll.“

Auch Pläne für eine Hochzeitsreise hat das Paar: Die beiden werden mit ihren Söhne Leif-Maximilian und Leon-Philipp ein paar Tage in einem Viersternehotel an der Ostsee verbringen. Es ist gleichzeitig der erste Urlaub der beiden seit zweieinhalb Jahren. „Wir hoffen nur, dass wir noch ein paar schöne Momente gemeinsam haben“, sagt die Braut zur „MAZ“.

