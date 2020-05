Trotz Corona-Regeln: Hunderte feierten Straßenpartys in ganz Deutschland

Anzeige

Die Bereitschaft zum Einhalten der Corona-Auflagen in Deutschland lässt offensichtlich nach. Zwar lägen den Beamten noch keine genauen Zahlen vor, doch hätten sich am Wochenende bei sommerlichem Wetter besonders in größeren Städten wie Hamburg, Köln und München viele unerlaubte Gruppenansammlungen gebildet, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Vor allem junge Menschen hätten häufiger die Regeln missachtet.

So habe die Polizei am Samstagabend im Hamburger Schanzenviertel bei einer feiernden Menge die Einhaltung der Abstandsregeln durchsetzen müssen. 400 bis 500 Menschen hätten sich am Schulterblatt versammelt, sagte der Polizeisprecher. Es sei viel Alkohol geflossen. Die Abstandsregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie seien dagegen nicht allzu streng befolgt worden. Nachdem die Beamten zur Einhaltung der Regeln aufforderten und Platzverweise erteilten, beruhigte sich die Lage nach Angaben des Sprechers.

RND/kiel

