Großbritannien will Festival mit 5000 Menschen ohne Social Distancing und Masken testen

Liverpool. In einem Park in Liverpool soll Anfang Mai ein Open-Air-Festival mit rund 5000 Besuchern stattfinden – ohne Abstände und Masken. Das berichtet „CNN“ mit Berufung auf eine Mitteilung der britischen Regierung. Mithilfe dieser Musikveranstaltung solle getestet werden, wie Veranstaltungen mit Zuschauern in diesem Sommer wieder ermöglicht werden können. Die Besucher des Festivals am 2. Mai im Sefton Park müssten sich zuvor einem Corona-Schnelltest unterziehen.

Laut CNN würden Wissenschaftler das Event begleiten und die Bewegungen und das Verhalten der Besuchermenge untersuchen. Das Festival sei Teil eines Forschungsprogramm nicht nur zu Festivals und Konzerten in Zeiten der Pandemie, sondern auch zu Sportveranstaltungen in Stadien, Theateraufführungen, Clubabenden und großen Hochzeiten.

Erster Versuch der Reihe mit Snooker-Weltmeisterschaften gestartet

Ein erster Versuch, der Teil dieses Programm ist, ist demnach bereits am Samstag gestartet: Bei den Snooker-Weltmeisterschaften in Sheffield dürften bis zu 1000 Zuschauer täglich vor Ort sein – auf Sitzplätzen in einem Innenbereich.

Der britische Kulturminister Oliver Dowden sagt laut „CNN“ zu dem Forschungsprogramm: „Wir sind einem Sommer voller Live-Events einen Schritt näher.“ Das Testen verschiedener Situationen sei der Schlüssel, um Massenveranstaltungen sicher zurückzubekommen. „Das Sefton-Park-Pilotprojekt ist eine wichtige Ergänzung des Programms“, meint er. „Nach vielen Monaten ohne Live-Publikum bringt Festival Republic den Fans mit diesem ganz besonderen Ereignis Live-Musik zurück.“ Festival Republic ist der Veranstalter der Musiveranstaltung.