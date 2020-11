Trotz Corona: Französische Polizeischüler feiern illegale Party in Polizeischule

Anzeige

Nîmes. Am vergangenen Donnerstag hatte der französische Präsident Emmanuel Macron einen zweiten Lockdown und neue einschneidende Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie angekündigt. Am Vorabend sollen Polizeischüler in der Stadt Nîmes in Südfrankreich eine – auch zu diesem Zeitpunkt bereits verbotene – Party gefeiert haben, wie französische Medien berichten. Die Polizei musste die Feier ihres Nachwuchses schließlich auflösen, es wurden Ermittlungen eingeleitet.

Den Fall machte der Journalist Raphaël Maillochon vom TV-Nachrichtensender BFM TV bei Twitter öffentlich. Dort veröffentlichte er auch Videos, die die feiernden Polizeischüler vor der Polizeischule zeigen.

Mitglieder einer Hundestaffel, die ebenfalls auf dem Gelände der Polizeischule untergebracht ist, seien gegen 21.20 Uhr durch laute Musik auf die verbotene Party aufmerksam geworden. Mitglieder seien dann durch lautstarke Unmutsäußerungen von den Polizeischülern empfangen worden.

Es sei eine interne Untersuchung eingeleitet worden, schreibt die Regionalzeitung „Midi Libre“.