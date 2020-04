Trotz Ausgangsbeschränkungen: Unruhen und Festnahmen in Frankreich

0:55 min

In der Nacht zu Mittwoch brannten in den Pariser Vororten Villeneuve-la-Garenne und Nanterre mehrere Autos aus. Polizisten wurden mit Gegenständen und Feuerwerkskörpern beworfen. Schauplatz waren Hochhaus-Siedlungen. Die Unruhen hatten begonnen, nachdem sich am Wochenende ein Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem zivilen Polizeifahrzeug verletzt hatte. © Reuters