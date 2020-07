Tropensturm “Isaias” trifft auf Puerto Rico, am Freitag auf die Bahamas

Wetter am Wochenende: Es wird endlich auch im Norden sommerlich

In Norddeutschland kalt und windig und in Süddeutschland warm und sonnig: So sah es in diesem Sommer bisher schon häufiger aus. Doch am kommenden Wochenende soll es nun flächendeckend in allen Bundesländern heiß werden. Lange anhalten wird das aber vermutlich nicht.