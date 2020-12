87-Jähriger fährt in Menschengruppe: Drei Schwerverletzte

Anzeige

Treuchtlingen. Ein älterer Autofahrer ist in Mittelfranken bei einem Unfall auf einem Parkplatz in eine Menschengruppe gefahren. Vier Menschen seien verletzt worden, drei davon schwer, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagnachmittag.

Nach Angaben des Portals „Nordbayern“ saß ein 87-Jähriger am Steuer des Autos. „Es handelt sich um einen Verkehrsunfall und kein anderes Szenario“, sagte ein Polizeisprecher. Wie es zu dem Unfall in Treuchtlingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) kommen konnte, war zunächst unklar. Laut „Nordbayern“ ereignete sich der Unfall im Anschluss an eine Trauerfeier.