Treu bis nach dem Tod: Hund läuft 20 Kilometer zu Leichenschauhaus

Hunde gelten als sehr treue Tiere. Bei Collie Erick ging das noch mal über das normale Ausmaß hinaus: Der Hund, dessen Herrchen an Krebs starb, soll aus seinem Zuhause abgehauen sein – und 20 Kilometer weiter vor dem Leichenschauhaus, in dem sein Besitzer lag, wiedergefunden worden sein. Das berichtet die „Bild“.

So sei der Architekt Flavio Franco aus Vittorio Veneto an Heiligabend vom Notarzt abgeholt worden und kurz darauf gestorben. Hund Erick, der laut der Zeitung als Welpe in die Familie kam, musste mit ansehen, wie sein Herrchen abtransportiert wurde. Die Tage danach soll der Collie auf einem Hemd seines Besitzers gelegen haben, das ihm Flavios Frau Nadia (64) gegeben hatte.

Hund verschwand plötzlich

Ein paar Tage darauf verschwand der Hund laut „Bild“ plötzlich. Sein Frauchen und deren Tochter Laura (39) suchten überall nach Erick. Nach fünf Tagen fanden sie ihn endlich. „Er muss mindestens 20 Kilometer zurückgelegt haben“, so die Tochter zu „Bild“. „Erick sprang meiner Mutter in die Arme. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass wir vor dem Leichenschauhaus standen, wo mein Vater liegt. Ich bekam eine Gänsehaut. Erick wollte noch einmal bei seinem geliebten Herrchen sein.“

RND/hsc