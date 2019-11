Trauriges Video: Bären versuchen verletzten Baby-Bären von Straße zu retten

Anzeige

Tierisch traurig: Das Video eines Autofahrers in Florida zeigt, wie drei Bären ihr Leben riskieren, um einen verletzten Kameraden von der Fahrbahn einer Straße in Sicherheit zu bringen. Die Geschichte hatte leider kein Happy End.

Montagnacht hatte ein Fahrzeug den Schwarzbären in Immokalee angefahren. Als dieser blutend auf dem Asphalt lag, rannten andere Bären auf die Straße und zogen den verletzten Artgenossen in Richtung Seitenstreifen - ein bei Facebook veröffentlichtes Video zeigt die dramatischen Szenen. Laut eines Sprechers der Florida Fish and Wildlife-Behörde war das heroische Verhalten der Tiere vergebens: „Der verletzte Schwarzbär ist leider an seinen schweren Verletzungen verendet."

RND/sin