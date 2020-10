Trauer um chinesische Bloggerin: Während Livestream von Ex-Mann in Brand gesetzt

Anzeige

Der gewaltsame Tod der Videobloggerin Lamu aus China sorgt für Entsetzen. Wie verschiedene Medien berichten, wurde die 30-Jährige von ihrem Ex-Mann während eines Livestreams getötet. Er soll die junge Frau angezündet haben. Vor allem in ihrer Heimat China war Lamu durch ihre Social-Media-Präsenz vielen Menschen bekannt. Bei Douyin, der chinesischen Version von Tiktok, hatte sie knapp 800.000 Follower.

Medienberichten zufolge hatte sich Lamu im Mai wegen häuslicher Gewalt von ihrem Ehemann getrennt. Für die beiden gemeinsamen Söhne (3 und 12 Jahre) wurde ihr das Sorgerecht zugesprochen. Nach der Trennung soll sie mit den Kindern untergetaucht sein, doch ihr Ex-Mann soll sie immer weiter verfolgt haben. Wie unter anderem die BBC mit Bezug auf einen chinesischen Polizeibericht meldet, soll der Ex-Mann auch die Familie des Opfers bedroht und seine ehemalige Schwägerin angegriffen haben, um Informationen über den Aufenthaltsort seiner Ex-Frau zu erhalten.

Rund 90 Prozent der Haut verbrannt

Am 14. September soll es dann zu der schrecklichen Tat gekommen sein. Während die Bloggerin im Haus ihrer Eltern einen Livestream für ihre Follower durchführte, soll ihr Ex-Mann sie angegriffen, mit Benzin übergossen und angezündet haben. Die live zugeschalteten Zuschauer sahen den Berichten zufolge, wie der Bildschirm plötzlich schwarz wurde. Außerdem sollen sie Schreie gehört haben. Lamus Familie soll noch versucht haben, einzugreifen, konnte den brutalen Angriff auf die 30-Jährige jedoch nicht verhindern.

Rund 90 Prozent der Haut von Lamu sollen bei dem Angriff verbrannt worden sein, zwei Wochen kämpfte sie in einem Krankenhaus um ihr Leben. In den sozialen Medien sammelten ihre Angehörigen Spendengelder für die Behandlung der jungen Frau – umgerechnet rund 130.000 Euro kamen dabei zusammen. Einmal soll sie aus dem Koma aufgewacht sein, dennoch waren die Verletzungen zu schwer. Am 30. September erlag Lamu ihren schweren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.