Transporter mit 97 Hundewelpen und drei Katzenbabys gestoppt

Ulm. Der Zoll hat am Sonntagnachmittag einen Transporter mit 100 Tieren an Bord gestoppt. 97 Hundewelpen und drei Katzenbabys waren teilweise in einem schlechten gesundheitlichen Zustand, schreibt das Tierheim Ulm auf seiner Homepage. Die Beamten kontrollierten demnach das Fahrzeug auf der Autobahn 8 bei Dornstadt (Ulm) und entdeckten dabei den völlig überfüllten Laderaum. Die 100 Jungtiere waren eingepfercht in Käfige und außerdem viel zu jung, um von der Mutter getrennt zu werden. Einige Welpen seien nach Angaben des Zolls nicht einmal drei Wochen alt gewesen sein, manche Tiere seien erkrankt. Zuvor hatte “Bild” berichtet.

Nach dem Fund rückten Tierärzte des Landesamtes an. Sie stellten fest, dass der Transporter aus der Slowakei nach Spanien fahren sollte. Alle Tiere hatten einen vorgeschriebenen EU-Heimtierpass und einen Chip für Auslandsreisen. Die Echtheit der Dokumente werde noch geprüft. Unter den Welpen ist aber auch ein illegal eingeführter Straßenhund.

Vier bis sechs Wochen Quarantäne

Die Jungtiere wurden vorerst beschlagnahmt und in Tierheimen in der Umgebung untergebracht. Dort müssen sie für vier bis sechs Wochen in Quarantäne, wo sie einzeln untersucht werden können. Was danach mit den Hundewelpen und den Katzenbabys geschieht, kann erst nach den Ermittlungen entschieden werden.

“Wieder einmal ist ein kleiner Sieg gegen die Vermehrer-Mafia gelungen, allerdings ist auch das nur ein Tropfen auf den heißen Stein”, schreibt das Tierheim Ulm. Aufgrund der hohen Kosten der Aufnahme und der Pflege der Tiere bittet die Einrichtung um Unterstützung.