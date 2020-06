Transporter mit 400.000 Gesichtsmasken gestohlen

Pilot aus Rottweil verirrt sich - und landet in Prag

Eigentlich wollte er nur einen Rundflug machen, doch dann verirrte sich ein 79-Jähriger am Himmel und landete statt in Baden-Württemberg in der tschechischen Hauptstadt Prag. Dabei hatte er viel Glück, denn coronabedingt ist der reguläre Flugverkehr derzeit eingeschränkt.