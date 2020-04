Tränengas: Polizei setzt Beerdigung von Coronaopfer durch

Die Angst geht um in Ägypten: Auf der rot angestrahlten Cheops-Pyramide steht der Text "Stay Safe". Immer wieder werden in ägyptischen Dörfern Beerdigungen von Coronaopfern blockiert. Um die Bestattung einer Ärztin am Samstag (11. April) zu ermöglichen, setzte die Polizei am Ende Tränengas ein. © Quelle: -/XinHua/dpa