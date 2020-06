Traktorunfall mit zwei toten Kindern im Allgäu: Strafbefehl gegen Vater

Wut über Maskenpflicht: Mann leckt Einkaufswagen im Supermarkt ab

Wegen der Maskenpflicht verliert ein Mann in einem Supermarkt in Bayern komplett die Beherrschung. Der Ärger bei dem 32-Jährigen ist so groß, dass er den Griff eines Einkaufswagens und eine Mülltonne ableckt.