Lebende Katzenbabys in Mülleimer entsorgt

Traitsching. Vier lebende Katzenbabys hat eine 42-Jährige in einem Mülleimer bei der Bundesstraße 20 gefunden. Die etwa zehn bis zwölf Wochen alten Tiere seien einem Verein für Katzenhilfe übergeben worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wer die Katzenbabys auf dem Parkplatz bei Traitsching (Landkreis Cham in Bayern) als „Müll“ entsorgt habe, sei nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem Fund vom Dienstag.