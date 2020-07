Tragschrauber-Absturz in Österreich: 55-Jähriger stirbt

Anzeige

Eggendorf. Beim Absturz eines Tragschraubers im niederösterreichischen Eggendorf nahe Wiener Neustadt ist am Montagnachmittag der Pilot des Fluggerätes ums Leben gekommen. Anzeichen auf weitere Unfallbeteiligte gab es laut Polizei nicht. Der Absturz ereignete sich gegen 15.30 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Ober-Eggendorf. In dem Waldgebiet bildete sich ein kleiner Flurbrand, den die Feuerwehr löschte. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Pilot ein 55-jähriger Wiener, der als erfahrener Pilot galt. Eine Fluguntersuchungskommission nahm Ermittlungen auf.

Bei einem Tragschrauber - auch Gyrokopter genannt - handelt es sich um einen Drehflügler, der in seiner Funktionsweise einem Hubschrauber ähnelt. Auch Tragschrauber verfügen über einen Rotor, dieser ist aber im Gegensatz zu Helikoptern nicht mit dem Motor verbunden.