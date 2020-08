Tragisches Ende einer Liebe: Kanadische Teenager von Tornado getötet

Anzeige

Melita. Shayna Barnesky (18) und Carter Tilbury (18) aus dem kleinen kanadischen Ort Melita in der Provinz Manitoba kennen sich seit der Grundschule, im Teenageralter werden sie ein Paar. Am Freitagabend endete ihre Liebesgeschichte tragisch, berichtet “CTV News”.

Auf dem Heimweg von einem gemeinsamen Essen geraten die beiden mit ihrem Auto in einen heftigen Tornado. Das Fahrzeug wird in die Luft gewirbelt und kommt erst rund einen Kilometer von der Straße entfernt zu Boden. Shayna Barnesky und Carter Tilbury überleben den Unfall nicht. Ein Foto zeigt die Größe des Wirbelsturms in der kanadischen Provinz.

“Waren ein großartiges Paar”

Die Bewohner des kleinen Ortes Melita sind erschüttert, fast alle kannten die 18-Jährigen. “Die beiden waren ein großartiges Paar”, sagt Bürgermeister Bill Holden. “Sie waren zwei der nettesten Kinder der Stadt. Es wird eine schwierige Zeit für die Familien.”

Große Zerstörung in Melita

Auch der Priester der örtlichen Kirche meldet sich nach dem Unglück zu Wort. “Sie können es in der Luft spüren. Es ist ein wolkiger Tag und die Leute sind traurig wegen dem, was passiert ist”, sagt der Geistliche Matt Koovisk.

Neben dem jungen Liebespaar ist auch ein 54-Jähriger verletzt worden. Der Tornado hat außerdem hohe Sachschäden verursacht. “Der Ort ist nicht mehr wiederzuerkennen”, sagt eine Anwohnerin gegenüber CTV.