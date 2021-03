Tourismuszentrale verteilt Sand an Strand vor Warnemünde: Kritik an angeblich illegaler Aktion

Anzeige

Warnemünde. Der Strand wird umso steiniger, je weiter Spaziergänger von der Warnemünder Mole Richtung Westen wandern. Offenbar kein Vergnügen für Besucher, und so hat die Rostocker Tourismuszentrale vor wenigen Tagen mal wieder Strandsand von der Mole Richtung Westen fahren lassen. Eine Prozedur, gegen die Rostocks ehemaligen Umweltsenator Michael Kreuzberg Protest eingelegt hat. Das Grünamt hat die Maßnahme deshalb vorerst gestoppt, wie die „Ostsee Zeitung“ (OZ) am Mittwoch berichtet.

Die Maßnahme sei völlig sinnlos

„Der natürliche Zustand dort ist nun mal eine Abtragungsküste mit Block- und Steinstrand. Das sollte die Tourismuszentrale akzeptieren und ihr Geld sinnvoller ausgeben.“ Mit diesen Worten wandte sich Kreuzberg nach Angaben der OZ Anfang März an die Grünamtschefin Ute Fischer Gäde. Laut Kreuzberg sei diese Maßnahme nämlich völlig sinnlos, da der Sand nach zwei bis drei Frühjahrs- oder Herbsthochwassern wieder gänzlich verschwunden sein werde. Grund sei, dass die natürliche Küstendynamik dafür sorge, dass der Sand durch Wind und Meer nach Westen getragen werde. „Eigentlich würde er irgendwann auf dem Fischland und Darß ankommen, wo der Sand auch dringend gebraucht wird. Doch durch die Mole und den Seekanal kommt es ja nicht mehr dazu“, so der Umweltfachmann.

Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm verteidigt das Vorgehen. „Der Sand sammelt sich an der Westmole und wir versuchen, ihn entlang des Strandes zu verteilen. Und gerade dort, wo viele Steine sind, kann man den Strand attraktiver gestalten“, sagte er gegenüber der OZ. Es sei im Übrigen das erste Mal, dass jemandem die Prozedur kritisch aufgefallen sei.

Ohne Eingriffe - also ohne eine Verteilung - würde sich der Sand an der Westmole immer weiter türmen. Der ehemaligen Umweltsenator plädiert deshalb dafür, den überschüssigen Sand eher nach Osten statt zurück nach Westen zu transportieren. Laut Kreuzberg war die Maßnahme illegal und gar anzeigungswürdig. Denn es handelte sich um einen Eingriff in ein Naturschutzgebiet.

„Es wird ja kein Beton oder Bitumen dort verkippt“

Die Kritik des 72-jährigen Umweltexperten an der Tourismuszentrale hat jedenfalls Wirkung gezeigt. Das Rostocker Grünenamt hat nicht nur den Stopp der Maßnahmen verfügt, sondern will auch in Zukunft von weiteren Sandaufschüttungen absehen.

Das gefällt nicht allen Bewohnern. „Wir vermarkten den Strand doch in ganz Deutschland von Warnemünde bis Elmenhorst. Es ist doch ganz natürlich, dass wir diesen auch entsprechend pflegen“, sagte Katharina Soyk, Betreiberin von Gaststätte und Hotel Wilhelmshöhe, gegenüber der OZ. Auch Matthias Ehlers, Vorsitzender des Warnemünder Umweltausschusses, sieht kein Problem in der Sandfrage: „Es erhöht die Strandqualität. Und es wird ja kein Beton oder Bitumen dort verkippt“, sagte er der Zeitung.