Tötung und Körperverletzung: China erklärt Zwölfjährige für strafmündig

Im Kampf gegen Jugendkriminalität setzt China die Strafmündigkeit für manche schwerwiegenden Verbrechen von 14 auf zwölf Jahre herunter. Der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses billigte am Samstag eine Gesetzesänderung, laut der Kinder zwischen zwölf und 14 Jahren strafrechtlich verantwortlich gemacht werden können für vorsätzliche Tötung oder vorsätzliche Körperverletzung mit schweren bleibenden Schäden oder Todesfolge. Das geänderte Gesetz wird am 1. März in Kraft treten.

Unmut in Gesellschaft wegen zu niedriger Strafen

Bislang liegt das Alter für Strafmündigkeit in China bei 16 Jahren. Wer zwischen 14 und 16 Jahre alt ist, kann aber verantwortlich gehalten werden für schwere Verbrechen wie Vergewaltigung, Raub und vorsätzliche Tötung.

Schwere Verbrechen durch Minderjährigen mit lockeren Verurteilungen haben in der chinesischen Gesellschaft für Unmut gesorgt. So wurde im Oktober 2019 ein 13 Jahre alter Junge zu drei Jahren Erziehung im Strafvollzug verurteilt, weil er ein zehnjähriges Mädchen getötet haben soll. Die oberste chinesische Staatsanwaltschaft hat von 2018 auf 2019 einen Anstieg bei der Jugendkriminalität verzeichnet.