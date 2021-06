Zehnjährige stirbt in der Ostsee: Obduktion soll Todesursache klären

Anzeige

Anzeige

Travemünde. Nach dem Badetod einer Zehnjährigen in der Ostsee in Lübeck-Travemünde suchen die Ermittler nach der Ursache. Um den Unfallhergang zu rekonstruieren, habe die Staatsanwaltschaft die Obduktion des Kindes angeordnet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Leichnam des Mädchen sei am Wochenende in die Lübecker Rechtsmedizin gebracht worden. Dort solle geklärt werden, ob ein Fremdverschulden am Tod des Kindes in Betracht komme, sagte eine Polizeisprecherin.

Das Kind war laut Polizei am Samstagnachmittag plötzlich beim Schwimmen in der Ostsee untergegangen, ein Großaufgebot suchte nach dem Kind. Gegen 18 Uhr fanden Feuerwehrleute schließlich den leblosen Körper des Mädchens im Wasser. Die Rettungskräfte versuchten noch, das Kind wiederzubeleben – vergeblich. Die Familie der Zehnjährigen wurde seelsorgerisch betreut.