Toter Obdachloser in Dresden: 82-Jähriger in Keller eines Abbruchhauses erfroren

Anzeige

Anzeige

Dresden. Die Dresdner Staatsanwaltschaft hat den Kältetod eines obdachlosen Mannes bestätigt. Der 82-Jährige sei im Keller eines Abbruchhauses im Stadtteil Pieschen erfroren, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Jürgen Schmidt, am Freitag in Dresden mit. Der Mann war am vergangenen Donnerstag eher zufällig gefunden worden, Anzeichen für Fremdverschulden gab es nicht. Zuerst hatte die Obdachlosenzeitung „Drops“ über den Fall berichtet.

Laut Staatsanwaltschaft ist der Obdachlose an Unterkühlung und akutem Herzversagen gestorben. Ein Bekannter von ihm habe ausgesagt, dass der Mann aufgrund einer freien Entscheidung schon lange auf der Straße lebte und nicht auf soziale Hilfsangebote zurückgreifen wollte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei der Tod zwischen dem 25. Januar und dem 4. Februar eingetreten.

Ob der Mann im Stadtviertel bekannt war, dazu liegen laut Schmidt derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor. Sicher sei aber, dass sich der Bekannte bei der Polizei nach dem Verbleib des Verstorbenen erkundigt habe. Er habe angegeben, dem Verstorbenen bereits längere Zeit aus freundschaftlicher Verbundenheit geholfen zu haben.