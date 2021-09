Tote Frau in Maisfeld gefunden – Ermittler gehen von Verbrechen aus

Anzeige

Northeim. Nach dem Fund einer toten Frau in einem Maisfeld nahe der Northeimer Kläranlage in Niedersachsen geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Wie ein Sprecher der Göttinger Staatsanwaltschaft am Sonntagabend mitteilte, wurde die etwa 60 Jahre alte Frau am Samstagabend in dem Maisfeld gefunden. Daraufhin durchsuchte ein Großaufgebot der Polizei die Umgebung, auch ein Helikopter kam dabei zum Einsatz.

Ermittler gehen von Tötungsdelikt aus

Aufgrund des Fundorts und weiterer Umstände sei von einem Tötungsdelikt auszugehen, hieß es. Nähere Angaben machte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.