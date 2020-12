Tote Frau in Kaiserslautern: Polizei fahndet mit Leichenfoto nach Identität

Anzeige

Kaiserslautern. In Kaiserslautern ist an einer Straße eine weibliche Leiche gefunden worden. Es sei von einem Tötungsdelikt auszugehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Identität der etwa 35 bis 50 Jahre alten Toten sei bislang nicht geklärt. Nach Angaben einer Sprecherin wurde die Leiche obduziert, die Todesursache werde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht.

Da die Frau noch nicht identifiziert werden konnte, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe und veröffentlichte auch ein Foto der Leiche. Die Unbekannte trug eine weiße Winterjacke, eine rote Jogginghose, ein schwarzes Langarmshirt und gefütterte, schwarze Damenstiefel. Außerdem hat die Frau ein Blumen-Tattoo am rechten Unterschenkel. Sie sei 1,66 Meter groß und wiege 63 Kilo. Hinweise zur Identität nimmt die Polizei unter 0631 369 2620 entgegen.

Kripo richtet Sonderkommission ein

Eine Zeugin hatte den toten Körper am Montagabend entdeckt, und zwar laut Polizei in einem „frei zugänglichen Areal“ im Bereich einer Straße. Die Kriminalpolizei hat eine Sonderkommission eingerichtet.