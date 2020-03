Tote Bloggerin Mia de Vries: Ehemann schreibt traurig-schönen Brief und rührt zu Tränen

Anzeige

Der Tod kam früh. Mit nur 29 Jahren starb die Bloggerin Mia de Vries am 23. Februar an Krebs. Die junge Mutter hinterlässt einen vierjährigen Sohn, der die Wahrheit um ihren Tod nur schwer begreifen kann.

Ehemann Michael de Fries schrieb nun einen offenen Brief auf Instagram, der “an unsere Vriesl” gerichtet ist. Er trägt die poetische Überschrift “Schwierige Straßen führen oft zu schönen Zielen” und erzählt aus dem Alltag zweier Trauernder – eines großen und eines sehr kleinen Mannes.

“Mein Vrieslchen“, beginnt de Fries, “gestern sind Levi und ich auf dem Weg zum Kindergarten an deinem Grab am Friedhof vorbeigefahren. Wir wissen, dass du überall bist, dass du in unseren Herzen bist, überall halt, aber am Friedhof da steht dein Name, da können wir hingehen. Da ist der Ort der Ruhe und der inneren Verbundenheit mit dir. Da können wir mit dir reden, ohne Ablenkung.”

“Wir wollten schreien! Es war mega!”

In dem zu Herzen gehenden Schreiben an die tote Mama und Ehefrau erzählt de Fries, dass sie im Vorbeifahren “Guten Morgen, Lily! Guten Morgen, Mama!” gerufen hätten. Natürlich hätten sie auch flüstern können, aber es musste laut sein. “Wir wollten schreien! Es war mega!”

Und dann habe Levi vor dem Kindergarten gefragt, was Schmetterlinge essen würden und habe seiner Mama Blumen bringen wollen, damit sie auch Blütenstaub essen könne. “Dein Sohn macht sich Sorgen, weil er die letzten Monate gelernt hat, immer auf dich aufzupassen ... und er tut es immer noch!“, berichtet Michael de Fries seiner Mia. “Was für ein cooler Typ?! Love you, love! Deiner!”

Der gefühlvolle Liebesbrief ins Jenseits fand Gefallen bei vielen Followern, die sich bewegt und gerührt zeigten und von denen manche bekundeten, ihre Tränen nicht zurückhalten zu können.

Am 23. Februar war die Bloggerin Maria de Vries gestorben. Mit ihrer Brustkrebserkrankung war sie offen umgegangen, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Einige Wochen vor ihrem Tod verabschiedete sie sich in ihren Insta-Stories von ihren Followern: “Instagram war eine tolle Zeit für mich und ich werde das sehr vermissen”, so die Bloggerin in den Clips. Darüber hinaus rief sie dazu auf, dass ihre Follower auf sich aufpassen, auf ihre Körper hören und nett zueinander sein sollen. Die Story beendete sie mit den Worten “Wir sehen uns irgendwann alle wieder, ich stell schon mal ’ne Flasche Kölsch für alle kalt.”

Dazu kam es nicht mehr. Zehntausende Fans trauern seither um den Social-Media-Star.

