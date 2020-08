Toronto: Strip-Club womöglich Corona-Hotspot - 550 Menschen in Quarantäne

Anzeige

Toronto. Ein Ausflug ins Strip-Lokal wird für mindestens 550 Menschen in Toronto in die Corona-Quarantäne führen. Eine Person, die vergangene Woche an vier Tagen im "Brass Rail"-Club gearbeitet habe, sei positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden, teilten die Behörden in der kanadischen Metropole am Freitag mit.

Gesundheitsbeamte verfolgten die am Eingang hinterlassenen Kontaktdaten der Gäste. Sie alle sollten sich für 14 Tage selbst isolieren und testen lassen. Das Gleiche gelte für Menschen, mit denen die Club-Besucher Kontakt hatten.

Den Angaben zufolge handelt es sich um den ersten Fall dieser Art, seit Toronto Nachtclubs und Restaurants am 31. Juli unter Auflagen wieder öffnen ließ. Das Strip-Lokal wird wegen Missachtung von Auflagen belangt.