Mann von Zug überrollt: Frau tot in Wohnung entdeckt

Tornesch. In einer Wohnung in Tornesch (Kreis Pinneberg) ist am Dienstag eine 57-jährige tot gefunden worden. Einsatzkräfte haben sie entdeckt, nachdem zuvor am Nachmittag ein Mann an einem Bahnübergang von einem Zug überrollt worden war.

Ermittlungen dauern an

Der 59-Jährige erlitt tödliche Verletzungen, wie die Polizeidirektion Itzehoe weiter mitteilte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten noch an, hieß es.