57-Jährige mit Messer getötet: Lebensgefährte von Zug überrollt

Tornesch. Eine 57-Jährige aus Tornesch (Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein) ist vermutlich von ihrem Lebensgefährten getötet worden. Der 59 Jahre alte Mann habe am Dienstagnachmittag den Notruf gewählt und sich zu der Tat bekannt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Kurz nach dem Anruf sei er von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei geht von einem Suizid aus, die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen, erklärte eine Polizeisprecherin.

Hintergründe der Tat sind unklar

Beamte hatten die 57-Jährige kurz nach dem Anruf des Mannes tot in ihrer Wohnung gefunden. Sie sei mit einem Messer getötet worden, hieß es. Die Staatsanwaltschaft habe auf eine Obduktion der Leichen verzichtet, weil die Todesursachen geklärt seien. Unklar sind dagegen noch die Hintergründe der Tat.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

(0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) E-Mail unter www.telefonseelsorge.de