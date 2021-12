Tödliche Tornados: Joe Biden spricht von „unvorstellbarer Tragödie“ und sagt Hilfe zu

Anzeige

Washington. Nach den verheerenden Tornados in den USA mit vermutlich Dutzenden Toten hat US-Präsident Joe Biden den betroffenen Bundesstaaten die Unterstützung der Bundesregierung zugesagt. „Einen geliebten Menschen in einem solchen Sturm zu verlieren, ist eine unvorstellbare Tragödie“, teilte Biden am Samstag mit. „Wir arbeiten mit den Gouverneuren zusammen, um sicherzustellen, dass sie alles haben, was sie benötigen.“

Bidens Sprecherin Jen Psaki schrieb auf Twitter: „Wir sind untröstlich über die Verwüstungen.“ Das Weiße Haus verfolge die Auswirkungen des verheerenden Sturmsystem in der Nacht zu Samstag in weiten Teilen des Landes genau.

Der Sender CNN berichtete von Dutzenden Tornados in sechs Bundesstaaten.